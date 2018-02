Rischia di soffocare con un pezzo di formaggio, salvata dai suoi bimbi

Hanno solo 6 e 8 anni, ma sono già due eroi, dotati di super poteri, proprio come i personaggi dei cartoni animati. Con una prontezza e una freddezza da fare invidia anche al più lucido degli adulti hanno salvato la vita alla persona più importante della loro esistenza.

La bella storia a lieto fine, raccontata dal Giornale di Brescia, nei giorni scorsi a Offlaga. Due fratellini di 6 e 8 anni hanno salvato la loro mamma da una morte per soffocamento. Tutto è accaduto nei giorni scorsi in un appartamento di Offlaga: la donna era in cucina con i suoi figlioletti, quando un pezzo di formaggio le è andato di traverso, impedendole di respirare.

I due fratellini non solo hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, allertando tempestivamente il 112, ma hanno praticato le manovre di disostruzione per liberare le vie aree della mamma, riuscendo a farle sputare il boccone.

Freddezza, lucidità ma pure tecnica: i due piccoli erano infatti preparati a fronteggiare situazioni di emergenza, grazie alle nozioni di pronto soccorso apprese nel corso 'Orsosoccorso', un progetto ideato per i più piccoli dal Gruppo Verolese Volontari del Soccorso.