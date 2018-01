Auto nuova e subito rubata: gli arrivano 10.000 euro di multe da pagare

Ne arrivano quattro o cinque al giorno, più di un centinaio in meno di un mese: e il saldo è salatissimo, almeno 10mila euro di multe. Questa la brutta, bruttissima sorpresa capitata a una famiglia di Offlaga, nella Bassa: della serie oltre al danno le beffa, non solo sono stati derubati della loro auto (una Opel nuova fiammante acquistata lo scorso Natale) ma devono affrontare anche la pioggia di multe che i ladri, in giro per tutto il Nord Italia, stanno costantemente prendendo.

Lo scrive il Giornale di Brescia: le vittime sono due giovani sposini di Offlaga, ma la questione sta davvero sfuggendo di mano. Una storia che richiama quanto accaduto esattamente un anno fa, a Moniga del Garda: a Giampaolo Zosio, 75enne residente in paese, era stata rubata l'auto in agosto, e per mesi sono arrivate le multe dei ladri che si spostavano anche in provincia di Brescia.

Tutto si è risolto, ma non senza fatica, con il cambio della targa e mille lungaggini burocratiche. Un destino che a quanto pare toccherà anche ai due sfortunati di Offlaga: anche se questa volta il caso sembra decisamente amplificato.