Stroncata da una terribile malattia, addio a mamma Raffaella

Dolore e sconcerto a Odolo per la scomparsa di una giovane mamma. Raffaella Marenda si è spenta nei giorni scorsi in un letto d'ospedale, dopo aver lottato contro una terribile malattia. Ha combattuto a lungo, ma non è riuscita a sconfiggere quel male che l'ha strappata all'affetto della sua famiglia a soli 49 anni.

Martedì sera alle 18, si è tenuta la veglia funebre per pregare assieme alla famiglia e cercare un po’ di conforto. Lascia il compagno Massimo, le giovani figlie Giulia e Jessica, la mamma Angela, la sorella Donatella e i colleghi di lavoro della Leali spa di Odolo.

L'ultimo saluto si terrà alle 15 di oggi, mercoledì 18 aprile nella chiesa parrocchiale di Odolo. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dalla casa funeraria Domus Aurora di Gavardo, dove riposa la salma.