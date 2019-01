Scivola in azienda, batte la testa e perde i sensi: paura per un ingegnere

Attimi di paura domenica mattina alla Ferriera Valsabbia di Odolo. Un infortunio che nei primi momenti sembrava una banale caduta ha fatto allarmare, e parecchio, il personale dell'azienda: il dipendente vittima dell'incidente avrebbe infatti perso i sensi per alcuni interminabili istanti.

Tutto è accaduto attorno alle 9.30 di domenica mattina: l'uomo, un ingegnere 50enne, sarebbe scivolato mentre controllava una saldatrice da poco acquistata e sarebbe rovinato al suolo battendo la spalla e, pare, anche la testa. Il tecnico, che indossava il caschetto, si sarebbe immediatamente rialzato, rassicurando i colleghi. Pochi istanti più tardi sarebbe però svenuto.

A quel punto è scattata la chiamata al 112. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei sanitari, l'uomo si era già ripreso, ma è stato comunque accompagnato al pronto soccorso di Gavardo per essere sottoposto alle cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Salò per ricostruire la dinamica dell'infortunio.