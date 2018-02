Travolto da un grosso tronco, giardiniere portato in elisoccorso al Civile

Infortunio sul lavoro mercoledì mattina all'interno della ditta Lazzarini Marmi di Nuvolera. La vittima un giardiniere è un dipendente di una ditta esterna. L'uomo, un 53enne della Valsabbia, stava provvedendo alla potatura di alcuni alberi dell'azienda di via Verdi, quando è stato colpito da un grosso ramo.

Il 53enne sarebbe caduto a terra, schiacciato dal grande peso. A dare l'allarme, attorno alle 11, un collega che si trovava a pochi metri di distanza dall'uomo. Temendo il peggio, oltre alle ambulanze dei volontari di Nuvolento e di Mazzano, la centrale operativa del 112 ha inviato l'elisoccorso, che ha provveduto al trasporto in ospedale, al Civile di Brescia

L'uomo non avrebbe mai perso conoscenza: avrebbe riportato diversi traumi agli arti superiori, ma per fortuna non è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Nuvolera, che hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio sul lavoro.