Tenta di scippare una donna sulla ciclabile, poi calci e pugni ai carabinieri

Il tentato scippo, le urla, l'inseguimento e infine le botte. Una sequenza da paura, andata in scena nei giorni scorsi a Nuvolento, nella zona della Gavardina. A seminare il panico un 44enne di origine nordafricana: prima ha avvicinato una donna, tentando si strapparle una collana, poi ha malmenato i carabinieri che lo hanno fermato dopo un inseguimento sulla pista ciclabile.

Gli è andata male, in entrambi i casi. La vittima dello scippo si è infatti difesa e il malvivente non è riuscito a sottrarle la catenina. La sua fuga è durata lo spazio di pochi metri: due militari della stazione di Nuvolento lo hanno infatti raggiunto ed è scattata una violenta colluttazione. Nonostante la raffica di calci e pugni rifilati ai Carabinieri, il 44enne non è riuscito a evitare l'arresto.

Nel parapiglia uno dei due militari ha rimediato un lieve trauma cranico e lesioni alle costole: è stato portato in ospedale per le cure del caso e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il 44enne è invece stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato la misura cautelare, sottoponendo l'uomo all'obbligo di dimora nella sua abitazione di Calvagese della Riviera.