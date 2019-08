Bimbo di 19 mesi cade dalla finestra: un 'volo' di 6 metri, è salvo per miracolo

Nuvolento. Si è salvato per miracolo il bimbo di 19 mesi che, verso le 14 di venerdì, è caduto dalla finestra di una palazzina del centro storico, piombando a terra dopo un volo di circa sei metri.

L'incidente è avvenuto in via Sant'Andrea. Il bambino si trovava in casa con la sorella e la cognata della madre. Eludendo il loro controllo, si è affacciato alla finestra del sottotetto, prima di perdere l'equilibrio e cadere di sotto.

In qualche modo, il piccolo è riuscito ad 'atterrare' senza riportare gravi lesioni. Presentava ferite a bocca, naso e fronte, ma pare nulla di troppo preoccupante: all'arrivo dei soccorsi era cosciente e riusciva a muoversi.



Tuttavia, vista anche la giovanissima età, è stato portato d'urgenza in ambulanza al Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso (l'elisoccorso non è potuto intervenire a causa del maltempo) e, nonostante il ricovero in codice rosso, non dovrebbe essere in pericolo di vita.