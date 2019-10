Occupano un’area privata e fanno pagare il parcheggio: arriva la Polizia

Non solo hanno occupato abusivamente un’area, anche se dismessa, di proprietà di Brescia Mobilità: ma hanno pure organizzato una sorta di parcheggio, altrettanto abusivo, indossando i giubbini catarifrangenti e fingendosi parcheggiatori autorizzati. E qualcuno purtroppo ci è cascato, prima dell’intervento della Polizia Locale.

E’ successo domenica di fianco al Palaleonessa di Via Caprera, il palazzetto dello sport dove gioca il Basket Brescia: proprio in occasione della partita, un gruppetto di nomadi - sempre quelli già sgomberati da Via Ghislandi e da Roncadelle - ha forza i cancelli di un’area dismessa un tempo adibita a parcheggio. E qui ha fatto parcheggiare alcuni (ignari) tifosi.

La situazione è stata risolta con l’intervento della Polizia locale: i nomadi erano già stati fatti allontanare dal palazzetto, dove si erano sistemati da qualche settimana. Ma sono tornati alla carica a poche decine di metri di distanza, appunto occupando un’altra area privata. Nessun problema di ordine pubblico, almeno per ora: ma la situazione è tutt’altro che risolta.