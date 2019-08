Caduta in bici, tragico epilogo per la dottoressa Francesconi: è morta in ospedale

Tragico epilogo per l'incidente di sabato mattina a Rezzato, poco prima di mezzogiorno sulla strada per Virle: è morta in ospedale nella notte tra domenica e lunedì la 58enne Nicoletta Francesconi, residente in provincia di Cremona e in trasferta nel Bresciano, insieme al marito, per il fine settimana.

Era in sella alla sua bicicletta quando, sabato mattina, è caduta rovinosamente a terra, battendo la testa con violenza sull'asfalto. Non è chiaro cosa possa aver provocato lo sfortunato incidente: forse il fondo stradale sconnesso, oppure un dosso. Sta di fatto che Francesconi è caduta sotto gli occhi attoniti del marito, il primo a chiamare i soccorsi.

Morta a meno di due giorni dall'incidente

In pochi minuti sul posto c'erano ambulanza e automedica, che hanno provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale, in codice rosso alla Poliambulanza. Qui è rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione, la vita appesa a un filo sottilissimo, fino alla triste conclusione, a meno di 48 ore dall'incidente.

Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, e il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Di origini venete, da anni abitava con il marito a Gerre de' Caprioli, nel Cremonese. Faceva l'odontoiatra in uno studio di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La salma è già a disposizione della famiglia, per organizzare i funerali.