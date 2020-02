Nicola è scomparso nel nulla, l'appello disperato dei genitori

E' scomparso da più di un mese il 36enne Nicola Gosetti, classe 1983 e residente a Prevalle in Via IV Novembre, nella stessa palazzina in cui abitano anche i genitori e il fratello. Sono stati proprio il padre Ezio e la madre Graziella a denunciarne la scomparsa (ma per probabile allontanamento volontario) ai carabinieri di Nuvolento: dello strano caso di Nicola si occuperà anche la trasmissione “Chi l'ha visto” di Rai Tre, in onda mercoledì sera.

Tanti interrogativi ancora senza risposta, e una sola certezza: Nicola se n'è andato. Dove non si sa. I genitori ai carabinieri hanno riferito di come negli ultimi tempi si fosse isolato, ma che non avesse mai manifestato istinti suicidi. Pare fosse preoccupato però, per qualche debito che gli sarebbe arrivato per posta. L'ultima ad averlo sentito sarebbe stata la sorella, ancora la notte del 31 dicembre.

Il giallo del suo rientro a casa, il 1 gennaio

E rimane un giallo anche la sua presunta “apparizione” all'alba del 1 gennaio. A detta dei genitori, Nicola si sarebbe presentato a casa – abita al secondo piano della palazzina in cui al primo abitano i genitori e al terzo il fratello – intorno alle 6 del mattino, come testimoniato dai rumori uditi dai familiari. Nessuno però può avere la certezza fosse lui: a quell'ora, e con il buio, è stato possibile vedere solo un'ombra, una figura in movimento.

Intorno alle 8, più nessun rumore. Quando i familiari sono andati a controllare, di Nicola già non c'era più nessuna traccia. La sua auto, una Volkswagen Golf, è rimasta parcheggiata nel giardino di casa. Dalla sua abitazione ha staccato il contatore della corrente. E ha lasciato in casa soldi e documenti. Al cellulare non ha più risposto. Passato più di un mese, ora la famiglia è davvero preoccupata: che fine ha fatto Nicola?