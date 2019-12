Shock in paese: uomo si suicida in piazza buttandosi dalla finestra

Una tragedia immensa che ha lasciato senza fiato l’intera comunità di Niardo: un uomo di 44 anni si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione. Il dramma si è consumato domenica mattina a Niardo.

I carabinieri di Breno, intervenuti sul posto, non hanno alcun dubbio sulla volontarietà del gesto: il giovane uomo si è buttato da una delle finestre della sua abitazione, che si affaccia proprio sulla piazza principale del paese, precipitando nel vuoto per oltre 10 metri.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 7.30: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica, mentre da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. Inutile la corsa in ospedale: Il 44enne sarebbe arrivato al Civile in condizioni disperate ed è spirato poco dopo il ricovero nel nosocomio cittadino.

All’origine del drammatico gesto non ci sarebbero problemi di natura economica. L’intera comunità in queste ore si sta stringendo attorno ai familiari dell'uomo.