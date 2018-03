Dopo Paratico, scuole chiuse anche a Lonato: "Garantire la pubblica incolumità"

Alla chiusura delle scuole a Paratico (decisione che ha causato non poche polemiche), si è aggiunta nel pomeriggio quella degli istituti di Lonato del Garda. Il sindaco Tardini ha infatti ordinato la chiusura “di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per la giornata di venerdì 2 marzo”.

La misura si è resa necessaria, spiega il primo cittadino in una nota, per la "prevenzione a tutela della pubblica incolumità, vista l’attuale situazione della rete stradale, che presenta alcune difficoltà di circolazione dei veicoli dovuta alle avverse condizioni meteorologiche in atto, con tendenza al peggioramento nelle prossime ore".