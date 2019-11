Valanga sulla strada verso il Tonale: auto bloccata nella neve

Tanta, tantissima neve, già a metà novembre: una manna per la stagione sciistica alle porte, ma anche un grande impegno per pulire e mettere in sicurezza strade e parcheggi. Al Tonale l'anno scorso la neve abbondante arrivò a fine dicembre, quest'anno un mese e mezzo in anticipo. In totale al Presena si sono toccati i due metri e mezzo, un metro e 30 centimetri al Passo, così come più a valle, a Ponte di Legno e Temù.

I problemi maggiori però si sono vissuti lungo la strada dal Tonale a Vermiglio, colpita da una valanga di neve e chiusa nella giornata di ieri. Un'auto è stata parzialmente investita dalla valanga, riuscendo a fermarsi appena prima del fronte più massiccio. Il conducente - un maestro di sci, Riccardo Paganini - è riuscito a liberarsi e a scattare alcune fotografie dell'accaduto.

Per quanto riguarda le piste da sci, se lo scorso fine settimana il Presena era aperto, questo week-end resterà chiuso a causa della neve troppo abbondante.