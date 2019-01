Temperature sottozero, in arrivo peggioramento: rischio neve a quote basse

Fiumi in secca, laghi in affanno e pista da sci senza neve. Dopo una prima parte d'inverno disastrosa dal punto di vista delle precipitazioni, è in arrivo una perturbazione che interesserà gran parte della nostra provincia.

"Oggi pomeriggio è atteso un debole peggioramento che riporterà un po' di neve (non troppa in realtà) oltre i 400 metri di quota sul bresciano - scrivono gli esperti di Meteopassione.com -. In caso di qualche occasionale rovescio in serata, quando entrerà aria più fredda in quota, non è da escludere che la neve possa scendere più in basso".