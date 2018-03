Non è ancora finita: in arrivo nuove nevicate “anche di forte intensità”

Sono attese nuove nevicate in pianura per la giornata di oggi, venerdì 2 marzo: “Precipitazione nevose che inizieranno in mattinata e termineranno nel corso del pomeriggio — scrive Meteopassione.com —. Le proiezioni ci indicano che i fenomeni nevosi potrebbero risultare anche di moderata o forte intensità”.



Stando al portale ilMeteo.it, i primi fiocchi in città dovrebbero arrivare a partire delle 10, crescendo di intensità lentamente. L’apice si dovrebbe avere attorno alle 13, quando è previsto un accumulo di 4 cm in un’ora.