Oggi arriva la neve, anche a quote basse: accumuli sopra i 10 centimetri

Un'unica certezza: a partire da quote collinari (sopra i 500 metri) oggi nevicherà nella nostra provincia, ma non si esclude che in nottata qualche fiocco possa spingersi fino in pianura. A dirlo è Meteopassione.com, nel suo ultimo report metereologico pubblicato mercoledì mattina.

"Si fa presto a dire neve in Lombardia oggi per non sbagliare - scrivono gli esperti - , visto che su centro-ovest regione sicuramente nevicherà, ma sul Bresciano la previsione non è così certa, anzi. Anche dai modelli odierni riteniamo che inizialmente sotto i 600-800 metri nel pomeriggio dovrebbe sostanzialmente piovere, tranne episodi di precipitazione mista temporanei".

"In serata il fronte freddo in transito - aggiungono -, indicativamente dopo le 22, dovrebbe cambiare le carte in tavola anche sul bresciano con neve che potrebbe spingersi fino al piano. Pioggia che dovrebbe insistere invece su zona Garda e mantovano. Buoni accumuli, anche oltre i 10 cm, nelle valli e in montagna sopra i 500 metri".