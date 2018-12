Neve in arrivo sulla nostra provincia, fiocchi attesi in città e in pianura

Come annunciato in settimana, nella giornata di oggi sono attese nevicate sulla nostra provincia, soprattutto in pianura. In città - scrive ilMeteo.it - i primi fiocchi sono attesi a partire dalle 19 e continueranno a scendere per tutta la notte, fino alle 7 di lunedì mattina.

"Neve in serata sulla pianura bresciana - spiega invece Meteopassione.com -, accumuli maggiori sulla Bassa, dove comunque non si dovrebbero superare i 5 cm. Accumuli invece assenti o irrisori su Alpi e valli".