Risveglio imbiancato nel Bresciano, nevica anche in pianura

Risveglio imbianco in pianura venerdì mattina. La neve sta scendendo in diverse zone del Bresciano, comprese alcune zone della pianura (tante le segnalazioni provenienti dalla Valtenesi e dal Basso Garda). Pioggia mista a neve è invece segnalata nell’hinterland cittadino. In giornata, comunque, fenomeni di qualche rilievo sono previsti solo a partire dai 400 metri.



Non è, quello di oggi, l’ultimo assaggio di vero inverno. Da domenica, infatti, raggiungerà l’Italia il Burian, un vento delle steppe russe che provocherà un brusco calo termico immediato, anche di 10°C rispetto ai valori attuali.