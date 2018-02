Nel pomeriggio di lunedì si segnalano nevicate in diverse zone della provincia, anche ad altitudini relativamente basse, mediamente a partire dai 400 metri d’altitudine. I fiocchi stanno scendendo in Val Trompia, a Lumezzane e pure in Val Sabbia, mentre sulla sponda sud-est del Sebino si segnalano fenomeni di neve ghiacciata. Nel resto della pianura, invece, piogge abbondanti anche accompagnate da tuoni e lampi.