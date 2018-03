Lunedì mattina, il Nord Italia si è svegliato con il brusco calo termico da tempo annunciato. Nevica in pianura in alcune zone di Emilia Romagna e Veneto, mentre nel Bresciano la quota neve è intorno ai 400-500 metri. In città imbiancato il monte Maddalena, mentre piove su tutta la pianura da Orzinuovi a Sirmione, con temperature invernali di 3-4°C.