Bimbo di due mesi trovato abbandonato in mezzo alla strada

Nato da poco, pochissimo: nemmeno due mesi di vita. Abbandonato sul passeggino, sotto la pioggia di maggio, avvolto in una tutina azzurra: l'hanno visto dalla finestra, sono scesi a controllare. E' proprio così, è davvero un bambino. Sano e salvo, per fortuna: è stato ritrovato di fronte al civico 3 di Vicolo delle Nottole a Brescia, poi accompagnato in ospedale (al Civile) per gli accertamenti.

Di chi è figlio non si sa ancora, si sa soltanto che è stato abbandonato. E ritrovato. Erano già passate le 21, quando è stato lanciato l'allarme al 112. Sul posto ambulanza e Polizia di Stato: sono stati i primi ad accertarsi che il piccolo stesse bene.

Sono stati i residenti ad accorgersene: qualcuno che l'ha visto dalla finestra, qualcun altro che l'avrebbe sentito piangere, perfino qualcuno che è passato in zona in automobile. I primi due sono corsi a vedere: il piccolo singhiozzava, spaventato, forse aveva freddo.

Abbandonato a Brescia, in Vicolo delle Nottole a due passi dal centro, forse nemmeno due mesi di vita. Succede anche questo, purtroppo: il bimbo sarebbe stato lasciato lì forse appena dopo le 20.30. Meno male che l'hanno visto. Meno male che l'hanno salvato.