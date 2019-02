Neonati morti al Civile, la commissione d'inchiesta regionale: "Casi non correlati"

Una tragica "sequenza di eventi che non ha carattere epidemico, ma si configura come una successione di casi sporadici non correlati fra loro né dal punto di vista clinico né da quello epidemiologico". Sono queste le conclusioni sottoscritte dalla Commissione di verifica regionale istituita dal direttore generale dell'Ats di Brescia, Claudio Sileo, su mandato della Regione Lombardia per fare luce sui decessi avvenuti a inizio anno nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Civile di Brescia.

A darne notizia è l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, illustrando l'esito delle "accurate e approfondite analisi degli esperti". Una documentazione, questa, che sarà trasmessa all'Autorità Giudiziaria nell'ottica di una positiva e trasparente collaborazione.

"Ci siamo trovati di fronte a questi drammatici eventi - ha spiegato Gallera - e il mio pensiero è stato da subito rivolto alle famiglie dei bambini nati prematuri o con patologie gravi congenite, e purtroppo deceduti. Era tuttavia necessario fare chiarezza e valutare la situazione con un team specializzato e multi professionale. I commissari hanno acquisito le cartelle cliniche e tutta la documentazione necessaria. Dall'analisi emerge in modo evidente che l'iter diagnostico terapeutico messo in atto sia stato corretto e adeguato. Questo conferma la validità e le capacità d'azione anche di fronte all'emergenza dei professionisti e degli operatori dell'ASST di Brescia".

"In particolare, la Commissione ha evidenziato - ha commentato Claudio Sileo - che ogni qualvolta i neonati prematuri hanno presentato segni o sintomi suggestivi di mutamento del quadro clinico sono state adottate scelte diagnostiche e terapeutiche appropriate e tempestive". L'esame delle procedure ha sancito la "consolidata attitudine al monitoraggio degli indicatori correlato alle pratiche igienico assistenziali".

I commissari hanno poi sottolineato che "di tutti i decessi infantili nel primo anno di vita, il 75% delle morti avviene in epoca neonatale prevalentemente a causa di prematurità e anomalie congenite". Le analisi degli esperti sono state altresì contestualizzate in un quadro statistico internazionale, la cui letteratura evidenzia l'alto tasso di mortalità per i nati prematuri sotto la 27 esima settimana.

"Un indice - ha aggiunto Gallera - che ha portato al 35% dei decessi per i nati alla 26esima settimana nel 2018 e al 50% l'anno precedente. Abbiamo letto con attenzione la relazione conclusiva della Commissione e, benché non abbia evidenziato anomalie procedurali da parte dei professionisti di Brescia, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Continueremo ad investire nell'innovazione e nella formazione degli operatori affinché in ogni ospedale e in qualsiasi situazione, ogni paziente anche in circostanze estreme, possa contare su una speranza in più".