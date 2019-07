Tenta di strangolarla dopo una serata insieme: arrestato per tentato omicidio

Notte di follia dopo una serata passata insieme tra bar e locali: un bresciano di 34 anni ha cercato di strangolare e uccidere la giovane donna con cui si frequentava, nel gennaio scorso. Dopo mesi di indagini, senza sapere chi fosse, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo: è accusato di tentato omicidio.

Minacce senza motivo

L'uomo è stato arrestato sabato scorso dai carabinieri di Nave. I fatti, come detto, risalgono all'inizio di quest'anno. Una sera di fine gennaio, al termine di una serata trascorsa con la donna, l'uomo avrebbe iniziato a minacciarla, senza apparente motivo, in un crescendo di intensità e di pericolosità.

Sulla strada per il ritorno, già in auto, l'epilogo che poteva tramutarsi in tragedia: l'avrebbe afferrata per il collo con l'intento di strangolarla, fanno sapere i carabinieri, “e di porre fine alla sua vita”. In qualche modo la donna è poi riuscita a divincolarsi e a scappare: in stato confusionale, sotto shock, ha raggiunto la sua abitazione grazie all'aiuto di un passante, che non è riuscito però a convincerla a recarsi all'ospedale più vicino.

Un post su Facebook

Ancora scossa per l'accaduto, una volta a casa la donna ha pubblicato un post su Facebook in cui riferiva dell'accaduto, senza specificare però chi fosse stato il responsabile della violenza, del tentato omicidio. Sarà poi un conoscente della vittima a leggere il post e a denunciare la cosa ai carabinieri.

Dopo mesi di indagini serrate i militari sono riusciti a risalire all'omicida mancato, raggiunto in casa e arrestato. L'uomo è già stato trasferito in carcere a Brescia: nelle prossime ore dovrà essere interrogato. L'accusa è di tentato omicidio.