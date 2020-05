Azienda fallita con rosso milionario: a processo dirigenti e imprenditori

La Fase 2 è anche giudiziaria: è in programma martedì mattina la prima udienza del maxi-processo che coinvolge gli ex dirigenti della Stefana di Nave e altri tre imprenditori bresciani, in tutto sette imputati, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, insolvenza fraudolenta e mancato versamento dei contributi previdenziali.

La Stefana, ricordiamo, era uno storico brand bresciano dell'acciaio, che occupava più di 600 dipendenti negli stabilimenti di Nave, Montirone e Ospitaletto: a seguito di concordato preventivo è stata dichiarata fallita con un “rosso” da centinaia di milioni di euro, da tre anni ormai in liquidazione.

Maxi-inchiesta Stefana: sette imputati a processo

Solo due aziende non avevano accettato il concordato, denunciando i dirigenti e altri collaboratori che ora, appunto, sono chiamati in tribunale: nello specifico si tratta di Giacomo Ghidini, ex presidente, dei consiglieri del Cda Pieralberto Ghidini, Quinto Stefana e Giulio Stefana, dei legali rappresentanti di altre tre aziende Annamaria Basile, Diego Gregorini e Matteo Gregorini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ultimi tre, in particolare, sono accusati di aver emesso false fatture a favore della Stefana per oltre 2 milioni di euro; l'ex presidente Ghidini e i membri del Cda sono invece accusati di aver omesso la situazione finanziaria della società: a Ghidini viene contestato anche il mancato versamento di contributi previdenziali per oltre 200mila euro.