Il tempo passa, Manuela non si trova: chi ha mandato i messaggi dal suo telefono?

Il tempo passa, scorre inesorabile: e non ci sono ancora risposte, ancora nessuna traccia. Che fine ha fatto Manuela Bailo? I familiari ne hanno denunciato la scomparsa mercoledì scorso, ma lei manca da casa ormai da più di una settimana. I carabinieri sono al lavoro, indagini serrate: sono state passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, controllati i suoi ultimi messaggi, ascoltati tutti quelli che le sono stati vicini.

Niente, ancora niente. Ma con il passare dei giorni il quadro si sta delineando. Sabato le ultime immagini che la ritraggono, la telecamera dell'abitazione di Nave che ancora condivide con l'ex fidanzato Matteo, anche se ormai non stanno più insieme da tempo. In un primo caso Manuela viene inquadrata mentre raccoglie dei vestiti dallo stendibiancheria, nel secondo mentre sta messaggiando, o chattando, con aria triste (forse stava pure piangendo).

Ci sono i messaggi, gli sms, gli ultimi inviati tra sabato e lunedì sera: poi il vuoto, il cellulare spento. Aveva detto che sarebbe rimasta a dormire sul lago di Garda, si diceva in compagnia dell'uomo con cui aveva avuto una relazione. Ma lui non l'avrebbe vista, così come non l'ha vista l'amica da cui lei diceva di essere venerdì, il giorno prima della scomparsa.