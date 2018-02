Furibonda lite in famiglia: fratello e sorella se le danno di santa ragione

Una lite come tante, tra fratello e sorella, è degenerata a tal punto che - per evitare gravi conseguenze - è stato allertato il 112. È successo a Nave, in via Mulino Vecchio, nella serata di martedì. Protagonisti dell'animato diverbio una 43enne e il fratello di pochi anni più giovane.

All'origine della contesa futili motivi. Prima un gran baccano e molti strilli, tanto da far temere il peggio ai vicini di casa, poi le botte. Una lite furibonda: i due sarebbero presto passati alle vie di fatto e se le sarebbero date di santa ragione.

A placare gli animi ci hanno pensato i carabinieri di Nave, giunti sul posto insieme alle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 112, attorno alle 18.50. Per fortuna nulla di grave: solo la 43enne avrebbe riportato escoriazioni e lievi traumi ed è stata trasportata all'ospedale, al Civile di Brescia, per gli esami del caso.

La donna sarebbe stata dimessa poche ore dopo, con una prognosi di alcuni giorni. Ovviamente nessuna indagine in corso: saranno i due fratelli a decidere se sporgere denuncia per dirimere la questione in un'aula di tribunale.