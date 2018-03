Notte da incubo: finge di dormire con il ladro in camera da letto

Un'oscura presenza in casa, quasi una scena da film horror: ma nessun demone inquieto tra i corridoi, quanto un ladruncolo che però è riuscito a far passare un'ora e mezza da incubo a un'anziana signora di 85 anni, residente in Via Monteclana a Nave. Lo scrive il Giornale di Brescia.

L'episodio risale ormai a circa una settimana fa, ma per la donna è come se la scena si ripetesse tutte le notte. Da quella sera non dorme più in camera da letto, ma sul divano: forse la paura, forse ancora lo stato di shock che a 85 anni non dev'essere facile da smaltire.

Del malvivente nessuna traccia. Si sarebbe intrufolato in casa intorno alle 2 di notte: “Ho sentito i rintocchi del campanile della chiesa”, spiega l'anziana donna, che al primo rumore si è subito svegliata, “non c'era vento”. Insomma, ha sentito e visto tutto.