Blackout allo stadio: i tifosi intonano un coro in onore di Nadia Toffa

Un blackout ha fatto spegnere le luci dello stadio durante la sfida tra Taranto e Fasano, interrompendo la partita. I tifosi di casa hanno iniziato a intonare dei cori per omaggiare la giornalista bresciana da poco scomparsa, già cittadina onoraria tarantina per aver legato il suo nome al quartiere Tamburi, il più esposto alle emissioni del Siderurgico, sposando la raccolta fondi "Ie jesche pacce pe te" per l'assunzione a tempo determinato di una pediatra nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata.