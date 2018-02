Da Giorgia a Elena Santarelli, il grosso abbraccio al coraggio di Nadia Toffa

Quasi 7 milioni di persone raggiunte, oltre 200mila “like” e 130mila commenti: sono questi i numeri “social” del post su Facebook pubblicato sulla pagina de Le Iene in cui è stata raccontata la “dichiarazione” televisiva di Nadia Toffa, la giovane giornalista bresciana che domenica sera ha svelato di aver combattuto contro un tumore.

“Ho avuto un cancro – ha detto Toffa – In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. Ho finito il 6 febbraio scorso”. Sul web è senza dubbio il trend topic del giorno, su Facebook, Twitter e Instagram.

Perfino l'ex premier Matteo Renzi ha condiviso la notizia: “Ciò che ha fatto ieri Nadia Toffa parlando della sua battaglia, con una forza da leone, merita solo un gigantesco abbraccio da parte di tutti noi. Per una volta non ci sono divisioni politiche, religiose o culturali: non c'è spazio per chi odia, per chi fa polemica. C'è solo l'umanità di una giovane donna che ha fatto una cosa grandiosa”.