Nadia Toffa, è il giorno dell'addio: attese centinaia di persone da tutta Italia

Oggi Brescia darà il suo ultimo saluto a Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene morta all'età di 40 anni, uccisa da un tumore contro il quale ha lottato per due anni.



I funerali si terranno alle 10,30 nel Duomo di Brescia: saranno celebrati da Padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi: "Mi costa molto farlo, ma Nadia l'ha voluto fortemente", ha dichiarato il sacerdote. In Duomo sono attese centinaia di persone, non solo dalla città ma da tutta Italia.