Nadia Toffa, al funerale c'era l'ex fidanzato: quando parlò di figli e matrimonio

C'era anche l'ex fidanzato al funerale di Nadia Toffa, la giornalista bresciana uccisa da un tumore all'età di 40 anni. L'uomo era finito al centro delle cronache proprio durante la battaglia contro il cancro dell'ex Iena, quando Nadia aveva annunciato la fine della loro relazione su Instagram, con un 'post' che non lo metteva di certo in buona luce.

L'addio su Instagram

“Buongiorno amici miei - aveva scritto su Instagram -, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola”.

“Sto con chi il tempo per me lo trova - aveva poi aggiunto -; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!”

In passato Nadia aveva già affrontato - in modo scherzoso - il tema delle sue vere e presunte storie d'amore: "Ho già detto che sono sposata con Le Iene e che ho un marito molto impegnativo: loro sono la mia vita, il mio lavoro", aveva dichiarato in un’intervista realizzata da Davide Parenti, per il programma di Italia 1. Si sbilanciò arrivando a parlare di maternità e figli: "Ma per favore…", fu il laconico commento. Nadia infatti non aveva figli e, probabilmente, non volle affrontare l'argomento a causa delle sue critiche condizioni di salute.