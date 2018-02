Nadia Toffa torna a Le Iene: "Ho avuto un cancro, ho finito radio e chemioterapia"

Gli applausi scroscianti del pubblico, i capelli (quasi) a caschetto, lacrime di commozione prima di cominciare a parlare: “Ho avuto il cancro”. Nadia Toffa si racconta, in quella che Nicola Savino e Matteo Viviani (le altre due Iene in studio) definiscono come “la sua casa”. “La nostra casa”, ripete Nadia, che non nega di essere finalmente tanto felice.

“Ho avuto un cancro – spiega – In questi due mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico. Mi ha detto che se fossi stata sua figlia me l'avrebbe fatto fare”.

Due mesi di silenzio, di domande senza risposta, di qualche fotografia dall'ospedale. Tutto è finito solo pochi giorni fa: “Il 6 febbraio per me è una data davvero importante. Il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio”.

“Non lo sapeva nessuno – continua Toffa – Ho pensato tanto a questo momento, fra di noi c'è sempre stata sincerità”. Tutto è cominciato da quel malore, in un albergo di Trieste. “La fortuna è stata che proprio dopo lo svenimento ho fatto un check up completo. Ma ora sto benissimo, e rispetto a quello che mi è successo penso non ci sia assolutamente niente di cui vergognarsi. Anzi”.