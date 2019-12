Ragazzina va a scuola e scompare nel nulla: "Aiutateci a ritrovarla"

Allarme a Brescia per la scomparsa di una ragazzina di soli 16 anni. Nadia Bacchetti ha fatto perdere le sue tracce da ormai 48 ore. Di lei non si hanno più notizie dalle 8 di giovedì mattina, quando si è allontanata dalla casa famiglia dove è ospitata.

L’ultima a vederla è stata l’amica, che al mattino è uscita con lei per andare a scuola in un’istituto della città. La 16enne indossava un giubbotto giallo e nero della nota marca North Face. È già stata stata sporta denuncia e la polizia la sta cercando ininterrottamente in città come in Valle Sabbia, dove risiedono entrambi i genitori e dov'è crescita l’adolescente.

Il padre della ragazza ha diffuso un appello su Facebook "Aiutateci a ritrovarla”. Ansia e preoccupazione crescono con il passare delle ore: “Non è la prima volta che Nadia si allontana, ma l’altra volta è stata trovata dopo poche ore. Ho paura che sia scappata con qualche ragazzo, magari più grande di lei.”

In caso di avvistamento, contattate le forze dell'ordine