Scivola e precipita nel burrone: paura per un operaio

Si è piegato per rimuovere una pietra dal sentiero, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per alcuni metri in un burrone. Per fortuna l'uomo, un 64enne, indossava in casco da lavoro, mentre lo zainetto che portava sulle spalle ha attutito i traumi di una bruttissima caduta.

È riuscito a rialzarsi: con il sostegno dei colleghi -insieme ai quali stava cercando di raggiungere una condotta elettrica danneggiata dal maltempo situata nei boschi di Mura - ha camminato fino al piazzale dove avevano parcheggiato il furgone. Una volta saliti sul mezzo la squadra di operai ha raggiunto il centro abitato dove e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunte un'autolettiga e un'eliambulanza che, a causa della fitta nebbia, non ha potuto trasportare il 64enne. L'uomo è stato ricoverato alla Polimbulanza: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.