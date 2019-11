Frane e fiumi di fango dopo gli acquazzoni: chiuse due strade

Il bilancio degli acquazzoni del weekend, per fortuna, non è pesante. Ma non sono mancati i disagi: ad essere maggiormente colpita è stata la Valle Sabbia. Nel pomeriggio di domenica due smottamenti hanno impegnato i Vigili del Fuoco e la protezione civile, imponendo la chiusura di due strade.

La prima frana si è verificata lungo la ‘Strada dei dossi’, che collega la località Piani di Mura al centro del paese: dalla parete argillosa si sono staccati diversi massi che hanno invaso la carreggiata. Immediatamente è scattata l’ordinanza comunale per imporre il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia.

Più complessa la situazione a Lavenone: la frana ha interessato la strada Comunale che conduce a Presegno, ma anche la via che porta in località Pindu è stata chiusa perché invasa da un fiume di fango.