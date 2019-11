Il parcheggio è pieno, ma gli agenti non fanno sconti: valanga di multe

Dopo anni di campagne a favore dei mezzi pubblici, i cittadini stanno velocemente cambiando le loro abitudini, trovando però talvolta delle difficoltà che rischiano di vanificare le buone intenzioni. È quello che sta succedendo ormai da un po' di tempo alla fermata della metropolitana della Poliambulanza, un punto nevralgico di interscambio tra automobile e rotaia. La vicenda, che da alcuni giorni fa discutere i cittadini sui social network, è riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Il problema è che il parcheggio della fermata metro della Poliambulanza è spesso completamente occupato, anche perché - come ipotizzano alcuni cittadini - utilizzato non solo dai viaggiatori sulla metro ma anche dagli utenti o dai visitatori dell'ospedale, che per risparmiare i soldi del parcheggio a pagamento fanno qualche passo in più scegliendo il parcheggio della metro. Come spesso accade, gli automobilisti parcheggiano così a lato della strada o in un vicino terreno sterrato. Mercoledì gli agenti della Locale cittadina hanno staccato decine e decine di multe proprio a questi veicoli.

La rabbia degli automobilisti multati deriva dal fatto che il parcheggio era effettivamente pieno, e che le auto non intralciavano il traffico, né danneggiavano qualcuno. L'assessore alla Mobilità in Loggia, Federico Manzoni, auspica sulle colonne di Bresciaoggi un po' più di flessibilità da parte degli agenti, promettendo di ingrandire presto il parcheggio, in occasione dei prossimi lavori di ampliamento che interesseranno l'ospedale.