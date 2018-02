Fanno la legna... al parco, rischiano una multa da 40mila euro

Non qualche ramo secco o alcuni alberi pericolanti bensì decine e decine di arbusti, anche di grandi dimensioni. L'entità del danno è davvero ingente, si parla di centinaia di quintali di legna tagliata illegalmente. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi all'interno del Parco Oglio Nord, ne dà notizia il Giornale di Brescia.

Due uomini, ben equipaggiati, muniti di grosso camion per il trasporto del legname, non si sono fatti scrupoli e all'interno del parco hanno abbattuto decine di pioppi, platani, ontani e altre essenze arboree. In totale avrebbero agito su una superficie di circa 5mila metri quadrati. Colti sul fatto (avevano le motoseghe in mano) dalle guardie del parco, i due sono stati denunciati per arrecato danno ambientale.

Oltre alla denuncia, i due verranno sanzionati con una multa salatissima. Il Parco infatti è area boschiva protetta, sottoposta a vincolo paesaggistico. All'interno della superficie dello stesso è vietato persino tagliare i rami, figurarsi i tronchi. Non appena i tecnici avranno concluso la valutazione del danno, sarà stabilito l'importo della sanzione.