Trenino precipita dalla rotaia, terrore al Movieland: 7 feriti tra cui 2 bambini

Lago di Garda. Sette visitatori, cinque adulti e due bambini, del Movieland di Lazise sono rimasti feriti domenica pomeriggio, 25 agosto, nel ribaltamento della monorotaia «Back to the Backstage», una delle attrazioni del parco divertimenti a tema cinematografico. Il trenino si è rovesciato intorno alle 17 a causa della rottura del binario: a soccorrere i feriti sono giunti i sanitari del 118 con l'elicottero e tre ambulanze, una medicalizzata e le altre due con un'infermiere.

Tutti e sette i feriti - provenienti da Desenzano del Garda, Cremona e Montichiari - sono stati portati in ospedale, quattro a quello di Peschiera del Garda e gli altri tre all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco di Bardolino, intervenuti con un mezzo e cinque uomini per prestare soccorso ai feriti e per portare a terra dai vagoni bloccati sul binario: erano altre sette persone persone rimaste bloccate.

Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. I carabinieri hanno rivelato che l'incidente potrebbe essere stato causato dalla rottura di un bullone. Per questo si sarebbe sganciato un binario e due vagoni del trenino sono poi caduti da un'altezza di circa due metri. La struttura è stata posta sotto sequestro.

