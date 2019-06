Weekend di feste degenerate: collassano in 12 per il troppo alcol, e 'volano' patenti

Movida malsana, in città e in provincia un altro fine settimana da dimenticare: alle segnalazioni già raccolte tra venerdì e sabato si sono aggiunti nuovi interventi delle ambulanze anche sabato notte e domenica sera. E a margine di giovani e meno giovani che hanno alzato un po' troppo il gomito, si segnala anche la lunga notte dei controlli della Polizia Stradale, con 7 patenti ritirate. Ma andiamo con ordine.

Intossicazioni etiliche

In gergo medico sono chiamate intossicazioni etiliche, nella pratica significa che qualcuno ci ha dato dentro un po' troppo, ha alzato un po' troppo il gomito. Oltre ai primi interventi già venerdì sera, di nuovo ambulanze in azione alla Fiera del Vino di Polpenazze: qui gli operatori sanitari sono stati chiamati sia sabato sera verso mezzanotte e mezza, per soccorrere una ragazza di 20 anni, che domenica alle 23.50 e poco prima dell'1, nel primo caso per una ragazza di 24 anni, nel secondo per un ragazzo di 27.

Gli interventi in città: sabato a mezzanotte per una 50enne in Viale della Bornata, un'ora più tardi altro intervento in Via Crotte. Intorno alle 2 è stato soccorso, in San Faustino, anche un anziano di 74 anni, irriducibile del bicchiere. Alle 3.35 intervento nella zona del Social Club, in Via della Ziziola, per un ragazzo di 25 anni. Domenica è stato male un ragazzino di 17 anni, intorno alle 21 in Via Casazza, poi una donna di 49 anni alle 23.30 circa in Via Somalia.

Gli interventi in provincia: Polpenazze a parte, si segnalano le chiamate alle ambulanze sabato notte ad Adro, per un ragazzo di 20 anni, poi a Botticino verso le 2 e nella zona del Coco Beach di Lonato poco prima delle 3.30. Domenica sera intossicazioni etiliche a Ospitaletto, coinvolto un uomo di 44 anni, e poi a notte fonda (quasi alle 4) a Desenzano, in zona Montonale, per un 30enne.

Controlli e patenti

La Polizia Stradale è entrata in azione sabato notte, con pattuglie operative nelle zone nevralgiche della provincia, da Brescia città al lago di Garda. Sono state ritirate in tutto 7 patenti, e tutte per alcol, e decurtati altri 70 punti. In poche ore sono stati fermati più di 50 veicoli, e identificate 62 persone.