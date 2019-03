Movida fuori controllo: tre ragazzine minorenni in ospedale per il troppo alcol

L'ultimo in ordine di tempo solo poche ore fa, domenica mattina verso le 10.20 in Via Trento a Brescia: un pensionato di 73 anni è stato ricoverato in ospedale per intossicazione etilica. Qualche bicchiere di troppo, in città e provincia: un altro fine settimana di passione per gli operatori del 112. E il 73enne è l'unico caso “adulto”: tra venerdì e sabato si contano almeno 15 interventi, e sono tutti giovani.

Se non giovanissimi: tra i tanti i segnalano anche due ragazzine ancora minorenni, una 15enne a Lumezzane ricoverata sabato sera poco prima di mezzanotte, e una 16enne a Brescia, in Piazza Mercato, una decina di minuti più tardi.

Gli altri interventi

Venerdì notte le ambulanze sono intervenute per intossicazione etilica a Brescia in Piazza Vittoria, alle 3.30 circa per soccorrere un ragazzo di 24 anni, alle 4.30 in Via Divisione Tridentina per un ragazzo di 22 anni, poco prima delle 6 in Viale Duca d'Aosta, per un 25enne. Sabato mattina l'ambulanza è stata chiamata per l'intossicazione etilica di una ragazza di 25 anni, alle 10.20 nella zona della stazione.

Sabato sera le ambulanze sono intervenute ancora a Brescia, in Via Angelo Zanelli per un ragazzo di 28 anni. E poi a Erbusco per una ragazza, alle 21.30, a Rezzato per un giovane, alle 22.40. Nella notte i citati interventi a Lumezzane e a Brescia in Piazza Mercato, poi a Corte Franca, di nuovo a Brescia (un'altra minorenne, di 17 anni, in Via Dalmazia) e in Via Milano alle 3.30, per un ragazzo 31enne. Infine a Capriolo, dove è stato ricoverato un 18enne.