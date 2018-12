Colpo grosso in una concessionaria bresciana: rubata anche una Porsche

Un colpo premeditato, a quanto pare eseguito da veri professionisti (in tempi rapidissimi) e forse su commissione: ladri in azione nella notte di Santa Lucia, in via Benedetto Castelli a Montirone. Ad essere presa di mira la concessionaria AleCar. in pochi minuti sono state portate via ben tre auto usate: una Porsche, una Bmw e una Ford.

I dettagli del colpo

Un bottino considerevole: tutte insieme fanno 70mila euro. Oltre alle auto, i ladri si sono portati via due computer Mac. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì. Ben attrezzati: sono probabilmente arrivati a bordo di due o più camioncini, hanno forzato una porta laterale, aiutandosi con un piede di porco. Prima la razzia dei computer nell'ufficio, poi quella delle auto in esposizione, scegliendo accuratamente quelle da rubare. Una volta aperto l'ingresso posteriore dell'autosalone hanno caricato le tre auto (tutte in esposizione, e tra le più costose del negozio) e se ne sono andati .

Tutto è stato studiato al millimetro: sapevano dove muoversi, sapevano cosa portare via. Sull'accaduto indagano i carabinieri, ma non sarà facile risalire alla banda: l'autosalone non è dotato di un impianto di videosorveglianza e non ci sarebbero testimoni.