Crolla a terra lungo il sentiero, muore sotto gli occhi disperati della moglie

Monte Baldo. Dramma nella mattinata di giovedì nel comune di Brentino (Vr), lungo il sentiero che porta al santuario della Madonna della Corona.

Erano circa le 11.20, quando il Soccorso Alpino è stato allertato dalla centrale operativa, per intervenire in supporto all'eliambulanza corsa in aiuto di un 65enne, colto da un malore lungo il Sentiero del Pellegrino.

Sbarcati nelle vicinanze, équipe medica e tecnici dell'elisoccorso hanno raggiunto l'escursionista privo di sensi, che si trovava con la moglie, e hanno iniziato a praticargli le manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente.

Constatato il decesso, la salma è stata ricomposta, caricata in barella e recuperata con il verricello, per essere trasportata al campo sportivo di Brentino e affidata al carro funebre.

