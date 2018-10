Malore durante la passeggiata, muore sotto gli occhi di un amico

Dramma sulle pendici del monte Guglielmo, martedì pomeriggio poco dopo le 16. Un uomo di 61 anni, residente a Marone, ha perso la vita a causa di un infarto, a pochi passi dal rifugio Malpensata.

Il 61enne si trovava in compagnia di un amico, che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Chiari e l'eliambulanza: i medici hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.