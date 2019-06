Letto divorato dalle fiamme, uomo muore carbonizzato: tragedia avvolta nel mistero

Un corpo carbonizzato è stato ritrovato attorno alle 14 di venerdì, al primo piano della paralizzata dell'ex Bisider di via Eritrea a Brescia.

Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto il corpo, rendendo impossibile ogni operazione di salvataggio e di identificazione.

Dopo il sopralluogo del medico legale e del pm di turno, è stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Il cadavere carbonizzato e il letto di 'fortuna' fanno pensare che si sia trattato di un tragico incidente, forse causato da un mozzicone di sigaretta o da un fuoco acceso per riscaldare il pranzo.