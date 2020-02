Lombardia, il coronavirus non si ferma: sale a 27 il numero dei contagiati

I dati sono in continuo aggiornamento. Per questo è d'obbligo usare il condizionale. Secondo quanto trapelato fino alle 11 di sabato 22 febbraio pare che i casi accertati da Coronavirus in Lombardia siano 27. Le ultime segnalazioni pare siano arrivate dalla zona di Cremona, dove sono state chiuse le scuole.



Nelle scorse ore, inoltre, è morta una donna che potrebbe essere stata contagiata dall'agente patogeno. Il decesso, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbe sopraggiunto in ospedale dove era stata ricoverata e dove era stata sottoposta al tampone.

Comitato alla protezione civile

È in corso, nella sede del Dipartimento della Protezione civile di via Vitorchiano a Roma, la riunione del Comitato operativo per affrontare l'emergenza coronavirus. Oltre al Capo del Dipartimento e Commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, partecipa al tavolo il ministro della Salute Roberto Speranza. Coinvolte a distanza anche le Regioni al momento più interessate dai casi di contagio e al centro delle principali misure adottate: a quanto si apprende in collegamento sono intervenuti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il governatore della Lombardia Attilio Fontana oltre a rappresentanti dell'Emilia Romagna. Alle 12 è atteso al Comitato operativo il presidente del consiglio Giuseppe Conte.



Fonte: Milanotoday.it