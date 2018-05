Nadia Toffa è morta: lei stessa smentisce la bufala

La bufala, terribile, ha fatto il giro del web una bufala terribile, quella della morte della conduttrice bresciana Nadia Toffa. A rendere più credibile il tutto, il fatto che la "notizia" sia stata inquadrata in una finta pagina de La Repubblica.

La foto, che mostriamo qui sotto, raffigura una finta pagina web del quotidiano con un titolo che tra l’altro è pure sgrammaticato. «Non c’è la fatta. Morta Nadia Toffa, addio alla conduttrice e annunciatrice delle Iene».

Dopo un tam tam incredibile, e centinaia di migliaia di visualizzazioni, è stata la stessa conduttrice a rassicurare tutti sul suo profilo Facebook, chiamando a raccolta i sui fan in una sorta di rito propiziatorio: «Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Facebook funziona anche dall’aldilà. Dato che Noi qui siamo in tanti e ci vogliamo bene, vi va di fare scudo con me tutti insieme? Contando fino a 3 e poi toccando ferro con le 🤘(corna)? Poi ditemi se l’avete fatto. Vi abbraccio forte e penso comunque che la vita me l’abbiano allungata. N.»

Nelle ultime settimane le condizioni della nostra concittadina stanno tenendo col fiato sospeso tutti i suoi fa, soprattutto in seguito alla decisione di non partecipare in qualità di ospite al talent "Amici di Maria De Filippi" e di sospendere la conduzione de "Le Iene".

