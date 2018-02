Dimentica le chiavi di casa, si arrampica e cade dal balcone: muore 24enne

Una morte assurda che lascia sgomenta un'intera comunità: Lee Roy James Baptiste ha perso la vita a soli 24 anni, precipitando dal balcone di casa. La tragedia nella notte tra venerdì e sabato in una palazzina di Mornico al Serio, comune bergamasco al confine con la nostra provincia.

Di rientro a casa dopo una serata con amici, il giovane si sarebbe accorto di non avere le chiavi di casa e avrebbe tentato di rientrare dalla porta finestra del balcone, quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando in giardino.

Una caduta che non gli avrebbe lasciato scampo. A trovarlo e a dare l’allarme, la mattina successiva, è stata una vicina di casa. Sul posto si sono precipitati i medici del 118, ma per il 24enne non c'era ormai più nulla da fare.

Originario delle Seychelle, ma nato a Napoli, era molto conosciuto a Mornico al Serio, dove abitava da parecchi anni con la madre, e anche nel bresciano. Grande appassionato di musica reggae faceva il dj e frequentava anche i locali della Franciacorta.