Ladri in casa, gli puntano una pistola: notte di terrore per un imprenditore

Nottata da incubo per l'imprenditore Fausto Pinelli e la moglie: si sono trovati faccia a faccia con una coppia di banditi, sono stati malmenati e pure minacciati con una pistola. I ladri cercavano soldi e gioielli che in casa, a quanto pare, non c'erano: sono fuggiti con circa 100 euro in contantI e un paio di orecchini rubati alla moglie.

Rapinatori armati di pistola

E' successo nell'abitazione di Pinelli in Via Tononi a Monzambano. I ladri fanno irruzione in casa tra le 2.30 e le 3: sfondano una finestra al piano terra, ed è come se attendessero l'arrivo dei padroni di casa. Quando l'imprenditore scende di sotto, se li trova davanti: uno dei due è armato, gli punta la pistola addosso e comincia a minacciarlo.

Pinelli è costretto a tornare in camera da letto, come in trappola. La moglie riesce a sgattaiolare in bagno, forse da là potrebbe riuscire a chiamare aiuto. Niente da fare: viene raggiunta dal rapinatore che la trascina nell'altra stanza per i capelli, e pure la prende a sberle. La situazione è critica: i ladri vogliono soldi e gioielli, cercano la cassaforte che in realtà non c'è.

Le urla e il primo inseguimento

Forse qualcuno ha dato loro una soffiata sbagliata. L'incubo s'interrompe quando i banditi sembrano ormai pronti a desistere. E intanto il padrone di casa ha ritrovato coraggio, ha cominciato a gridare e a chiamare aiuto. I rapinatori scappano, a questo punto Pinelli li insegue. Ma inciampa e si fa male a una gamba.

In pochi minuti arrivano ambulanza e carabinieri. Sulla base delle testimonianza dei coniugi, i militari sono alla ricerca dei due rapinatori. Si cercano altre eventuali tracce, impronte (anche se sarà difficile: pare avessero entrambi i guanti) o magari i movimenti della loro fuga, in auto, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.