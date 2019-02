Ladri fanno razzia al centro sportivo: saccheggiati bar, spogliatoi e magazzino

Ladri scatenati al centro sportivo dell'asd Montorfano Rovato Calcio. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella struttura in piena notte, portandosi via davvero di tutto: dalle divise, alle macchine per fare il caffè, senza dimenticare gli attrezzi per la manutenzione del campo.



La banda è entrata in azione tra le 4 e le 5 del mattino: dopo aver scavalcato il cancello principale, hanno forzato il cancellino del seminterrato e sono entrati. Il tutto eludendo le telecamere di sorveglianza: probabilmente i malviventi conoscevano bene il posto e sapevano come agire.

Una volta dentro hanno ripulito prima gli spogliatoi poi il magazzino, arraffando tutte le divise delle formazioni giovanili, alcuni attrezzi e pure un martello pneumatico. Poi hanno trovato il quadro dove erano custodite le chiavi e hanno preso quelle della club house che è stata letteralmente svaligiata: sono sparite le bottiglie di vino e di liquore, le macchinette per fare il caffè, un tritaghiaccio e perfino un bidone della spazzatura.

L'amara sorpresa il mattino successivo, quando è stato aperto il centro sportivo: il bottino è ancora da quantificare, ma è comunque ingente. Davvero un duro colpo per la società sportiva e non è nemmeno il primo: il centro sportivo sarebbe già stato razziato in passato.