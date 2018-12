Fa abbattere 200 alberi per far posto a un vigneto, imprenditore nei guai

Verrà sicuramente sanzionato e costretto a ripiantare tutti gli alberi che ha abbattuto: nel suo operare sarebbero state rilevate alcune irregolarità, certificate dal Comune intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni cacciatori. E sotto accusa è finito un imprenditore bresciano, titolare di una nota azienda agricola di Desenzano del Garda: l'Ufficio ecologia ha già fatto sospendere i lavori nella zona di San Girolamo a Montonale.

A detta del consigliere di maggioranza Paolo Abate, che per primo ha reso nota la notizia, il problema non sarebbe relativo ai permessi, ma alle modalità. In quella zona, lungo la strada vicinale di San Girolamo, presto dovrebbe sorgere un nuovo vigneto. E fin qui niente di strano.

Ma il taglio degli alberi sul ciglio della strada non avrebbe rispettato le norme contenute nel Piano delle regole del Pgt: tra queste il rispetto di una fascia massima di distanza tra una ceppaia e l'altra, non superiore ai 5 metri. E non solo: le ceppaie rimaste devono essere vive, per potersi riprodurre, con presenza di un tronco vivo e di alcuni germogli.

Il Comune contesta all'azienda anche la probabile “scomparsa” di una strada vicinale: una strada che proseguiva parallela alla carreggiata principale, accompagnata da un fosso, e che sarebbe stata invece coperta e “inglobata” all'interno della proprietà vinicola.

Ulteriori accertamenti sono in corso, ma intanto i lavori sono fermi. E non è la prima volta che un vigneto si “mangia” un po' di natura senza rispettare le regole: il caso più eclatante risale a tre anni fa, quando venne rasato a zero il bosco dell'Orso di Peschiera, che era pieno di gelsi. In tempi più recenti sono stati segnalati casi analoghi (ma ovviamente di portata inferiore) anche a San Martino.